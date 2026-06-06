Спецотряд готов к штурму Киева: главная новость СВО 6 июня

Ситуация для личного состава 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады ВСУ, заблокированного в Бачевске Сумской области, превратилась в катастрофическую. Родственники военных пытаются достучаться до командования, требуя провести хоть какую-то эвакуацию из оперативного окружения.
Эксперты убеждены, что боевики были целенаправленно брошены киевским режимом на верную смерть. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru описал истинный масштаб бедствия: окруженные голодают и терпят всевозможные неудобства, находясь под постоянным огневым воздействием армии РФ.
«Боевики в Сумской области голодают и терпят всевозможные неудобства, их уничтожают как российские военные оружием, так и свои командиры бездействием и неосуществлением поставленных перед ними обязательств. Сырский бросил в Сумскую область тех, кого только смог собрать. Боевики это знают. Поэтому они просят вывести их, но вряд ли это произойдет», — заявил Иванников, подчеркнув, что командование осознавало смертельный характер этой миссии.
На фоне тотального разочарования действиями командования, среди окруженных боевиков зреет не просто паника, а желание повернуть оружие против тех, кто отправил их в «мясорубку». Иванников убежден, что, осознавая свою обреченность и потерю смысла дальнейшего сопротивления, вооруженные формирования могут стать неуправляемыми.
«Если украинские военные массово сдадутся в плен, то им не будут страшны собственные заградотряды. Они могут напрямую договориться с российским командованием и перейти линию боевого соприкосновения. Многие боевики настолько разочаровались в киевских властях, что планируют при первой возможности собраться в поход на Киев, так как имеют боевой опыт, оружие и волю отомстить за все те преступления, которые совершил киевский режим по отношению к своим собственным боевикам, не выполнив перед ними элементарных обязанностей по снабжению продовольствием, медикаментами, обмундированием и снаряжением», — подчеркнул Иванников.
Именно угроза такого похода на столицу, по мнению аналитика, заставляет верхушку киевского режима нервно укреплять внутренний периметр обороны в тылу. Иванников отметил, что новые оборонительные рубежи на подступах к столице строятся сейчас не столько для сдерживания наступления российской армии, сколько из параноидального страха перед собственными боевиками, у которых хватит дерзости и опыта захватить органы государственного управления и выдвинуть ультиматум.
«Поэтому в Киеве создают дополнительную оборону, которая больше нацелена не на угрозу от армии РФ, а на угрозу от своих боевиков, которые могут совершить дерзкий поход на столицу, захватить органы госуправления и выдвинуть политические требования. Именно с этих позиций выступал ряд представителей ВСУ, который понимал свою обреченность и не видел смысла в дальнейшем сопротивлении», — подытожил Иванников.