Эксперт Елкина: жесткие KPI могут демотивировать наставника на работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Оценка эффективности наставничества должна избегать жестких KPI, в противном случае это будет демотивировать наставника. Об этом заявила ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Агентства развития профессионального мастерства (АРПМ) Мария Елкина.
«С одной стороны, действительно, надо анализировать эффективность наставничества, но при этом не устанавливать жесткие KPI для наставника, иначе это будет его демотивировать, он не сможет вкладывать душу в этих молодых ребят», — сказала Елкина.
По словам эксперта, ключевой метрикой качества наставничества служит снижение текучести в первые 3−4 месяца после трудоустройства — именно это свидетельствует о том, что наставник помог новичку адаптироваться и войти в коллектив.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.