Ситуация на Сумском направлении для Вооружённых сил Украины с каждым днём становится всё более критической. В оперативном окружении в районе населённого пункта Бачевск оказались подразделения 101-й отдельной бригады теробороны, а именно — бойцы 68-го отдельного батальона.
По данным российских силовых структур, родственники этих военных буквально умоляют украинское командование и Министерство обороны с требованиями эвакуации. Они утверждают, что их близкие находятся в полном кольце без всякого обеспечения. Бачевск полностью блокирован российскими войсками, а логистические пути перерезаны действиями группировки «Север», что привело к катастрофической нехватке продовольствия и боеприпасов.
Сырский бросил их умирать.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru отметил, что боевики 101-й бригады на данный момент выживают в нечеловеческих условиях.
«Боевики в Сумской области голодают и терпят всевозможные неудобства, их уничтожают как российские военные оружием, так и свои командиры бездействием и неосуществлением поставленных перед ними обязательств. Сырский бросил в Сумскую область тех, кого только смог собрать», — заявил Иванников.
Эксперт убеждён, что командование ВСУ осознавало, на какую бойню отправляет людей. Боевики, оставшиеся без связи с большим командованием, разочарованы и видят лишь один путь к спасению.
Единственный выход — плен: бойцы больше не верят Киеву.
На фоне отчаяния и отсутствия поддержки моральный дух окружённой группировки стремится к нулю. Иванников подчеркнул, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и единственный реальный шанс выжить — это сдаться в плен Вооружённым Силам Российской Федерации.
«Единственный шанс на спасение — плен. Если они массово сдадутся в плен, то им не будут страшны собственные заградотряды. Они могут напрямую договориться с российским командованием и перейти линию боевого соприкосновения», — отметил эксперт.
Примечательно, что многие из этих бойцов, имея за плечами боевой опыт и оружие, теперь рассматривают Киев как главного врага, бросившего их на произвол судьбы.
Поход на Киев: новая угроза для Зеленского.
По мнению Иванникова, «котёл» под Сумами может взорвать ситуацию не на фронте, а в тылу Украины. Озлобленные и преданные своим командованием боевики, если им удастся вырваться из окружения (или сдаться и быть обменянными), представляют смертельную угрозу для нынешнего киевского режима.
«Многие боевики настолько разочаровались в киевских властях, что планируют при первой возможности собраться в поход на Киев… чтобы отомстить за все те преступления, которые совершил киевский режим по отношению к своим собственным боевикам», — предупредил Иванников.
Эксперт добавил, что Киев уже в панике укрепляет оборону столицы, но сейчас эти укрепления нацелены не столько на предполагаемое наступление российской армии, сколько на защиту от собственных «заблудших» военных, которые могут пойти штурмом на органы государственной власти.
Заочные приговоры и потери в зоне «Севера».
Командиры 101-й бригады получили суровые приговоры в России. Ранее стало известно о заочном осуждении командира взвода БПЛА 68-го батальона Сергея Олейника (18 лет колонии) и командира 101-й бригады Дмитрия Заворотнюка (19 лет заключения).
Потери противника на этом направлении растут с каждым днём. ВСУ за неделю потеряли более 1355 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север». Бои сейчас идут не только в самом Бачевске, но и в селах Иволжанское, Писаревка и Новая Сечь.