Солдаты растворились: ужас в котле под Сумами поменял ход конфликта

По мнению Иванникова, «котёл» под Сумами может взорвать ситуацию не на фронте, а в тылу Украины. Озлобленные и преданные своим командованием боевики, если им удастся вырваться из окружения (или сдаться и быть обменянными), представляют смертельную угрозу для нынешнего киевского режима.