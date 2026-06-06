Огненный ответ Зеленскому: Киев в ужасе от «Кинжалов» и «Цирконов» РФ

Ночь на 5 июня вновь обернулась трагедией: украинские беспилотники атаковали Курскую область, погиб мирный житель. Одновременно дроны пытались прорваться к целям в Нижегородской области. Пока в приграничье гибнут люди, Владимир Зеленский опубликовал предложения о переговорах. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, откуда противник запускает БПЛА, почему выбирает гражданские объекты и каким будет ответ на двойную игру Киева.
Откуда летят дроны-убийцы.
Трагедия произошла в деревне Лещиновка Глушковского района. Частный жилой дом принял на себя прямой удар снаряда, жертвой стал 68-летний мужчина. По словам военного эксперта, маршруты атак просчитаны до мелочей, а пуски ведутся с территории Украины, находящейся в непосредственной близости от границы.
«Курскую область атакуют с Сумской области, с той её части, которая сейчас находится под киевским режимом. Всё рядом, возможности такие у них есть. Это несомненно», — сказал Дандыкин.
Та же схема работает и при налётах на другие российские регионы. Для ударов по Нижнему Новгороду противник выбирает точки, максимально сокращающие маршрут. «До Нижнего Новгорода запускают с любой ближайшей точки. Это может быть та же Сумская или Черниговская область — там, где маршрут получается покороче. Рассчитывают так, чтобы долетел “Лютый” или аналог ещё подешевле, вроде X-1», — отметил эксперт.
Враг ведет охоту на гражданских.
Дандыкин подчеркнул: речь идёт о целенаправленном терроре против мирного населения. Противник не просто бьёт наугад, а методично выбирает гражданские цели.
«Противник конкретно выбирает мирные цели — электрички, автобусы, общежития, колледжи, кошмарит прифронтовую полосу и гоняется за конкретными людьми на улице. Вот это и происходит в наших приграничных районах», — рассказал он.
Несмотря на это, системы ПВО демонстрируют эффективность. В Кстовском районе Нижегородской области атаку дронов успешно отразили: по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. А всего за ночь с 4 на 5 июня над регионами России силами противовоздушной обороны было уничтожено 123 украинских беспилотника.
За мирными инициативами скрывается террор.
На этом фоне открытое письмо Владимира Зеленского с предложением о мире, опубликованное накануне, выглядит цинично. Украинский президент предложил Владимиру Путину встретиться в Швейцарии, Турции или арабских странах, чтобы завершить конфликт. По оценке Дандыкина, это не более чем спектакль, прикрывающий эскалацию террора.
«Я думаю, на данный момент это предложение мира ни на что не повлияет. Они делают вид, что хотят мира, но мира в их понимании — без российского Донбасса и с сохранением контроля над ним. После того, что случилось, после того, как они целенаправленно выбирают мирные цели… О чём речь?» — заявил Дандыкин.
Он добавил, что за спиной Киева стоит целая Европа, желающая воевать, а сам Зеленский ведёт себя как коллаборационист, позволяющий уничтожать собственное население ради затягивания конфликта. Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук и вовсе назвал публикацию письма «клоунадой» и очередным спектаклем, не имеющим отношения к реальному стремлению к миру.
«Цирконы» готовы поразить цели.
Массированные атаки высокоточным оружием по военным объектам противника, по словам Дандыкина, будут продолжаться независимо от якобы миролюбивой риторики Киева. Особое беспокойство у противника вызывают гиперзвуковые ракеты «Циркон».
«Массированные атаки с применением высокоточного оружия будут продолжаться. Их, кстати, очень взволновало применение наших “Цирконов”, которые несбиваемы и попадают, что называется, в копейку», — подчеркнул капитан первого ранга запаса.
Главный же ответ, уверен эксперт, будет дан непосредственно на поле боя.
«Победа на земле, несомненно, это так. В открытых столкновениях враг терпит поражение, и сейчас полностью переходят к терроризму, как бандеровское движение после Великой Отечественной», — подытожил Дандыкин.