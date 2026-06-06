Огненный ответ Зеленскому: Киев в ужасе от «Кинжалов» и «Цирконов» РФ

«Я думаю, на данный момент это предложение мира ни на что не повлияет. Они делают вид, что хотят мира, но мира в их понимании — без российского Донбасса и с сохранением контроля над ним. После того, что случилось, после того, как они целенаправленно выбирают мирные цели… О чём речь?» — заявил Дандыкин.