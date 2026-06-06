Reuters: Иран атаковал военные базы США в ответ на удары по островам

Иран нанёс удары по военным базам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
«Корпус стражей исламской революции: нанёс удары по базам США в регионе авиационными ракетами в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм», — говорится в публикации.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Напомним, по данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.