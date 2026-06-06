Демешин рассказал о 1,4 трлн инвестиций в экономику Хабаровского края

Хабаровский край демонстрирует рост инвестиций и укрепляет экономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин, комментируя итоги Петербургского международного экономического форума.
По его словам, за последние годы в экономику региона было вложено около 1,4 трлн рублей.
«1,4 триллиона рублей инвестиций за последние годы было проинвестировано в Хабаровский край, в том числе и из экономик Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Демешин.
Губернатор отметил, что важную роль в развитии играет сотрудничество с Китаем.
«Совершенно очевидно, что наше взаимодействие с Китайской Народной Республикой тоже даёт свой результат. Мы наращиваем темпы сотрудничества», — заявил он.
Отдельно глава региона остановился на поддержке малого и среднего бизнеса. По его словам, этот сектор занимает около 26 процентов экономики края.
«Оно будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса на территории Хабаровского края», — отметил Демешин, говоря о федеральных мерах поддержки.
Также губернатор связал развитие экономики с решениями по списанию региональных долгов. По его словам, высвобождаемые средства направят на развитие реального сектора и социальные программы.
«Всё это комплексно позволит нам направить деньги в поддержку реального сектора экономики», — пояснил он.
Кроме того, в регионе продолжается работа по развитию технологического суверенитета. К «Хартии технологического суверенитета и импортозамещения» присоединились более 390 организаций.
По данным краевых властей, уровень безработицы в регионе составляет около 1 процента, при этом предприятия испытывают дефицит кадров.