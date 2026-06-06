Гробы летят в Европу: страшная сила раздавила боевиков в Константиновке

«Следы таких диверсионно-разведывательных групп быстро теряются, так как они превращаются в неопознанных трупов. В лучшем случае эти трупы потом передадут украинской стороне при одном из обменов телами. Так как это иностранные наемники, то ставятся в известность представители посольств и дипведомств, что их граждане совершали террористические акты в отношении российской государственности и были уничтожены», — пояснил Иванников.