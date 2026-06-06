Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» выявили и уничтотжили в районе Константиновки сразу четыре вражеские ДРГ. Однако этим дело не ограничилось. Был нанесен точечный удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и уничтожен ретранслятор, что ослепило координаторов украинских атак с воздуха. Лишившись управления и связи, передовые группы наемников оказались в оперативном мешке.
Языковой барьер как приговор: кого ВСУ бросают в пекло.
Константиновка — ключевой узел обороны украинской армии в ДНР. Потеря этого города открывает прямую дорогу на Краматорск и Славянск, поэтому командование ВСУ цепляется за него любой ценой, посылая в прорывы не кадровых военных, а так называемых «солдат удачи». Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл парадоксальную, но трагическую для противника особенность: западные наемники в составе диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) зачастую не понимают, чего от них хотят.
«Диверсионные группы в большинстве своем состоят из иностранных наемников, мотивированных на финансовую выгоду из своих террористических действий. Они не до конца осознают критичность положения группировки в Константиновке, так как не обладают в должной мере знаниями русского или украинского языка и не всегда понимают поставленные им задачи», — заявил aif.ru Иванников.
Ситуация доходит до абсурда: приказы отдаются через приложения-переводчики, которые зачастую перевирают военную терминологию. Это приводит к колоссальным потерям среди диверсантов задолго до прямого боестолкновения с российскими силами.
Смертники с гранатометами: циничный расчет Киева.
По словам Иванникова, судьба заброшенных в Константиновку диверсантов была предрешена. Киевский режим использует иностранцев исключительно как расходный материал, отвлекая внимание от отступления регулярных частей.
«Им вручают дорогостоящее огнестрельное оружие, гранаты, различные виды гранатометов и иное вооружение и ставят задачу, которая изначально невыполнима. Боевики в рядах диверсионных групп — это смертники, у которых нет будущего», — подчеркнул эксперт.
Как только наемник берет в руки оружие и дает согласие на участие в боевых действиях против России, запускается необратимый механизм. Иванников констатировал, что шансов выжить у таких бойцов нет, поскольку украинское командование не предусматривает путей отхода.
«Командиры ВСУ отдают приказы иностранным наемникам через переводчик, что в значительной мере искажает военную терминологию и приводит к большим потерям среди наемников в Константиновке. Как только диверсанты взяли в руки оружие и согласились воевать за ВСУ, они тут же могут прощаться с жизнью», — добавил он.
Трупы без имени: что ждет «солдат удачи».
В настоящее время окрестности Константиновки усеяны телами боевиков, причем опознать значительную часть погибших практически невозможно. Их документы изъяты или сознательно уничтожены кураторами.
«Следы таких диверсионно-разведывательных групп быстро теряются, так как они превращаются в неопознанных трупов. В лучшем случае эти трупы потом передадут украинской стороне при одном из обменов телами. Так как это иностранные наемники, то ставятся в известность представители посольств и дипведомств, что их граждане совершали террористические акты в отношении российской государственности и были уничтожены», — пояснил Иванников.
Это означает, что на Западе получат сухие ноты с неприятной правдой: наемники не пропали без вести и не попали в плен, а были физически ликвидированы как террористы.
Эвакуация только для избранных.
Военно-политический эксперт Ян Гагин отметил, что остатки гарнизона ВСУ в Константиновке подвержены панике. Боевикам на местах запрещают отступать, но приказы расходятся с реальностью.
«Противник начинает бежать. Это не отступление, потому что приказа на отступление им не дадут. Им всегда говорят чуть потерпеть, а потом бросают, чтобы мы просто спотыкались об них», — сказал aif.ru Гагин.
При этом существует негласная иерархия спасения: с передовой в первую очередь вывозят «золотой актив» — высокопоставленных офицеров и иностранных советников, которые имеют влияние. Рядовым украинским мобилизованным и ряженым наемникам уготована незавидная роль прикрытия.
Эксперт добавил, что гарнизону скоро придется выбирать между статусом «груз 200» и сдачей в плен. Судя по растущему количеству неопознанных трупов в Константиновке, многих этот выбор уже настиг.