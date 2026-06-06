Водителя, в нетрезвом виде убившего в ДТП пассажирку, отправили в СИЗО

По данным следствия, в конце марта 2026 года в вечернее время 43-летний мужчина управлял технически исправным автомобилем. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. У него не было водительского удостоверения, когда он двигался по автодороге «Артём — Находка» из Фокино в сторону Большого Камня и не учёл дорожные условия: не справился с управлением. Машина врезалась в бетонное дорожное сооружение. После этого автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пассажирка 55 лет скончалась на месте от полученных физических повреждений.