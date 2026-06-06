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Ночью 6 июня Волгоградская область подверглась угрозе атак БПЛА

Угроза атак вражеских беспилотников вновь объявлена в Волгоградской области. Режим действует с 1−15.

Угроза атак вражеских беспилотников вновь объявлена в Волгоградской области. Режим действует с 1−15 ч. 6 июня. Жители региона получили смс-сообщения с рекомендациями, как себя вести при беспилотной опасности. Росавиация пока не вводила ограничений на полеты над Волгоградом.

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