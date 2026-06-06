Инженера осудят за обрушение аттракциона с людьми в Приморье

«Инженером экспертного центра по результатам проведенных исследований безопасности эксплуатации аттракциона были выданы документы, удостоверяющие его соответствие требованиям безопасности. При этом необходимые исследования были проведены инженером не в полном объеме», — рассказали в прокуратуре Приморского края.