В Хабаровске выберут лучший дизайн фасада музыкального театра

Министерство строительства Хабаровского края запустило открытый конкурс на лучшую архитектурную концепцию фасада Хабаровского краевого академического музыкального театра. Участие доступно частным лицам и проектным организациям, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина организаторы ожидают реалистичные проекты с учётом окружающей городской среды. Задача обновления фасада — сделать театр заметной точкой притяжения для горожан и туристов.
Сроки проведения конкурса предусматривают приём документов до 6 июля 2026 года. Подведение итогов состоится 15 июля, после чего конкурсная комиссия отберёт от трёх до пяти лучших работ для направления в министерство культуры края. Там пройдёт общественное голосование, а не позднее 1 августа 2026 года два проекта, набравшие наибольшее число голосов, представят губернатору на градостроительном совете.
Напомним, 25 мая 2026 года на градостроительном совете обсудили два ранее предложенных варианта фасада. Проекты разместили в сети, где они вызвали оживлённое обсуждение экспертов, но не были одобрены единогласно. Это послужило поводом для организации открытого конкурса.
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