В Хабаровске выберут лучший дизайн фасада музыкального театра

Сроки проведения конкурса предусматривают приём документов до 6 июля 2026 года. Подведение итогов состоится 15 июля, после чего конкурсная комиссия отберёт от трёх до пяти лучших работ для направления в министерство культуры края. Там пройдёт общественное голосование, а не позднее 1 августа 2026 года два проекта, набравшие наибольшее число голосов, представят губернатору на градостроительном совете.