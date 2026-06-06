Жительница Биробиджана чуть не лишилась 2 млн рублей из-за мошенников

49 летняя жительница села Птичник Биробиджанского района едва не лишилась 2 млн рублей: мошенники представились сотрудниками «Госуслуг», ФСБ и Центрального банка. Злоумышленники убедили женщину перевести деньги на «безопасный счёт» якобы для защиты средств от несанкционированного списания, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
При попытке снять 2 млн рублей в отделении Сбербанка банк заблокировал счета заявительницы, заподозрив мошеннические действия. Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
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