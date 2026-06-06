Жительница Биробиджана чуть не лишилась 2 млн рублей из-за мошенников

49 летняя жительница села Птичник Биробиджанского района едва не лишилась 2 млн рублей: мошенники представились сотрудниками «Госуслуг», ФСБ и Центрального банка. Злоумышленники убедили женщину перевести деньги на «безопасный счёт» якобы для защиты средств от несанкционированного списания, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.