Суд ЕАО отменил решение о выселении семьи по позиции прокурора

Областной суд Еврейской автономной области отменил решение о выселении семьи из служебного жилья. С учётом позиции участвовавшего в деле прокурора истцу отказано в удовлетворении требований о выселении заявительницы с супругом и ребёнком, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Жительница ЕАО обжаловала решение Биробиджанского районного суда, который ранее удовлетворил иск собственника помещения о её выселении. Женщина с семьёй (супругом и несовершеннолетним ребёнком) проживает и зарегистрирована в служебном жилом помещении. Другого жилья у граждан нет.
В ходе рассмотрения апелляционной жалобы прокурор акцентировал внимание на отсутствии законных оснований для выселения. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и отменил ранее принятое решение.
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