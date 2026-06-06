Суд ЕАО отменил решение о выселении семьи по позиции прокурора

Жительница ЕАО обжаловала решение Биробиджанского районного суда, который ранее удовлетворил иск собственника помещения о её выселении. Женщина с семьёй (супругом и несовершеннолетним ребёнком) проживает и зарегистрирована в служебном жилом помещении. Другого жилья у граждан нет.