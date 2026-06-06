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Сергей Кравчук наградил победителей конкурса «Хабаровск — территория лучших»

Торжественная церемония состоялась в Городском дворце культуры.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук наградил самых активных и преуспевающих школьников — победителей конкурса «Хабаровск — территория лучших». Торжественная церемония состоялась в Городском дворце культуры. В этом учебном году за звание лучших соревновались 288 учащихся из 47 школ краевой столицы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В рамках конкурса ученики 2−11-х классов представляют свои достижения в учёбе, творчестве, проектной деятельности и спорте. В 2021 году масштабное состязание заменило акцию «Пятёрки любимому городу», чтобы ребята могли показать не только отличные отметки, но и свои таланты.

Лидерами по числу победителей стали Лицей инновационных технологий (9 победителей) и гимназия № 5 (7 победителей).

Конкурс этого года был посвящён 168-летию Хабаровска. Мэр Сергей Кравчук поздравил победителей, вручив им дипломы и планшетные компьютеры.

«Пятый раз подряд наш город проводит смотр юных дарований, который давно перерос статус рядового школьного соревнования. Этот проект ежегодно доказывает: характер, увлечённость и вера в себя рождают настоящих победителей. Пройдя через этот конкурс, ребята осознали свои сильные стороны, научились ставить амбициозные цели и брать на себя ответственность. Отдельное спасибо — взрослым, которые были рядом. Учителям, которые открыли вам двери в мир знаний, и родителям, чья поддержка стала надёжным тылом. Именно вы растите смену, которой Хабаровск вправе гордиться», — обратился к победителям Сергей Кравчук.