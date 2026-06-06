Сергей Кравчук наградил победителей конкурса «Хабаровск — территория лучших»

«Пятый раз подряд наш город проводит смотр юных дарований, который давно перерос статус рядового школьного соревнования. Этот проект ежегодно доказывает: характер, увлечённость и вера в себя рождают настоящих победителей. Пройдя через этот конкурс, ребята осознали свои сильные стороны, научились ставить амбициозные цели и брать на себя ответственность. Отдельное спасибо — взрослым, которые были рядом. Учителям, которые открыли вам двери в мир знаний, и родителям, чья поддержка стала надёжным тылом. Именно вы растите смену, которой Хабаровск вправе гордиться», — обратился к победителям Сергей Кравчук.