В России хотят возродить практику летних трудовых лагерей

Ранее Минпросвещения заявило, что уборка и дежурства в школах являются частью трудового воспитания детей. По данным ведомства, такие практики уже закреплены в федеральных образовательных стандартах и программах. Они направлены на формирование у школьников ориентации на будущую профессиональную деятельность.