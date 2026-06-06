В России может появиться новый праздник: что хотят официально отмечать 1 июля

Нилов отметил, что примерно половина регионов РФ уже установили на местном уровне такой день в честь советских и российских участников всех вооруженных конфликтов после 1945 года. Депутат отметил, что из разных регионов поступают предложения закрепить эту дату и на федеральном уровне.