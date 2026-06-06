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В России предложили внедрить кодекс школьника: вот зачем

В ОП хотят создать кодекс российского школьника.

Источник: Комсомольская правда

В российских школах необходимо ввести кодекс школьника. В соответствии с ним нужно оценивать поведение учащихся. С подобной инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в кулуарах ПМЭФ-2026.

«Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен. То есть школьники должны знать, за что и как их оценивают и какие нормы они нарушили», — пояснил Гриб для ТАСС.

Гриб отметил, что подобные правила должны быть у каждого учащегося, поскольку это позволит создать объективную шкалу оценки. Он пояснил: если школьник нарушит конкретную норму, то оценка поведения будет снижена. Если же четких критериев нет, то оценка останется субъективной.

До этого в Госдуме предложили вернуть в школы предмет, посвященный защите окружающей среды.