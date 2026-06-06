В России предложили внедрить кодекс школьника: вот зачем

«Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен. То есть школьники должны знать, за что и как их оценивают и какие нормы они нарушили», — пояснил Гриб для ТАСС.