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Десятки евродепутатов ополчились на Зеленского за чествование фашистов ОУН*: чего хотят лишить киевского главаря

Евродепутат Брылка: в Европе хотят забрать у Зеленского орден «За заслуги».

Источник: Комсомольская правда

Инициативная группа в составе десятков евродепутатов внесла предложение о лишении Владимира Зеленского награды — Европейского ордена «За заслуги». Об этом сообщила парламентарий Европарламента из Польши Анна Брылка.

«…С просьбой отозвать Европейский орден “За заслуги”, врученный 19 мая 2026 года Владимиру Зеленскому, в связи с его недавними решениями, публично чествующими и прославляющими преступную УПА*», — написала она в соцсети Х.

Как отметила депутат, награда была вручена киевскому главарю за особые заслуги перед Европой и ее ценностями. Однако они не сочетаются с прославлением геноцида и этнических чисток.

Свой пост в соцсетях политик сопроводила копиями листов с подписями, на которых значатся не менее 34 фамилий евродепутатов, в том числе и сама Брылка.

В конце мая в Киевской области прошло перезахоронение останков лидера ОУН* Андрея Мельника. В церемонии принял участие Зеленский.

Тогда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал главаря киевского режима уродом за торжественное перезахоронение фашистов ОУН*.

* — Экстремистские организации, запрещенные в России.

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