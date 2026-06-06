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В ООН отметили День русского языка: гостям рассказали о значении слова «лепота»

Дипмиссия России в ООН рассказала о значении слова «лепота».

Источник: Комсомольская правда

Постоянное представительство России при ООН отметило День русского языка тематическим мероприятием. Праздник традиционно отмечается 6 июня. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В этом году мероприятие было приурочено также к 225-летию со дня рождения Владимира Даля. В честь юбилея российская миссия организовала в штаб-квартире ООН специальную выставку.

Обращаясь к гостям, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что участники вечера смогут узнать что-то новое о русском языке и культуре.

«А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — отметил дипломат.

Для посетителей подготовили экспозицию с объяснением значений русских слов «зиждить», «житие» и «лепота», переведенных на английский язык.

Ранее KP.RU сообщал, что с точки зрения значения самым сложным словом в русском языке является «аллитерация». Лингвист Вадим Руднев уточнил, что оно редко употребляется и считается специфическим.

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