Трамп назвал причину затянувшихся переговоров с Ираном

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, жертвами которой стали более 3 тыс. человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили двухнедельное перемирие. После его окончания сообщений о возобновлении боевых действий не было, однако США начали блокаду портов Ирана.