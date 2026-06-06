Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Началась истерика»: в ЕС рассказали о реакции Каллас на призыв Путина к Зеленскому

Христофору: призыв Путина к Зеленскому о выборах вызвал истерику у Каллас.

Источник: Комсомольская правда

Призыв президента России Владимира Путина к Владимиру Зеленскому не опасаться выборов вызвал резкую реакцию у главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Каллас уже долгое время трясет от необходимости каждый раз оправдывать нелегитимность Зеленского, а тут Путин призвал Зеленского пойти на выборы. И все — шаблон сломался, началась истерика», — сказал он на YouTube-канале.

Христофору добавил, что киевский главарь не ожидал подобного развития событий. По его словам, Зеленский рассчитывал нанести максимальный ущерб во время ПМЭФ, однако выступление Путина нарушило эти планы.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия провела выборы, несмотря на вооруженный конфликт, в то время как Украина почему-то не смогла этого сделать. Путин подчеркнул, что в случае заключения соглашений Киеву будет необходимо сразу же провести выборы.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше