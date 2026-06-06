В Красноярске 6 июня ожидается жара до +35 градусов

6 и 7 июня в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидается жара до +35 градусов. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Аналогичную ситуацию прогнозируют на юге Туруханского округа, а также в Эвенкии, Хакасии и Туве. Кроме того, местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.
Жара не африканская, но нам, сибирякам, и такой хватает. Пять минут под палящим солнцем, и все, ты спекся. Как же пережить такую погоду в городе? Мы собрали пять рабочих способов — от обычных красноярцев. Простые и доступные лайфхаки — в материале «Комсомольской правды — Красноярск».