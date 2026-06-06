Новые автомобили в России заметно подорожали с декабря 2025 года

Средние цены на новые автомобили в России с декабря 2025 года выросли в пределах 7%, на отдельные бренды — более чем на 10%, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные дилеров.
По оценкам «Рольфа», средняя цена новой легковой машины сейчас составляет около 3,4 млн рублей.
Сильнее всего подорожали импортные электромобили, гибриды и мощные иномарки — это связано с изменением формулы расчета утильсбора. На ввоз машин с двигателями от 160 л. с. ставки выросли до коммерческих, для менее мощных сохранились льготные коэффициенты.
Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что эффект нового механизма утильсбора частично был сглажен укреплением рубля. Средняя цена нового легкового автомобиля на рынке, по оценке Иванова, сейчас находится примерно на уровне 3,4 млн руб., увеличившись на 5−7% с декабря. Но, добавляет он, значение сильно отличается от сегмента к сегменту.
По данным «Авто.ру», с декабря по апрель средняя стоимость новых автомобилей локальных марок выросла на 4,5%, до 2,04 млн руб., а китайских — на 6,2%, до 4,06 млн руб.
Рост цен, считает коммерческий директор классифайда Даниил Шкурыгин, сдерживается как инициативами дистрибуторов, так и изменениями ключевой ставки и курсами валют, которые играют в пользу покупателей.