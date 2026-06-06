Новые автомобили в России заметно подорожали с декабря 2025 года

Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что эффект нового механизма утильсбора частично был сглажен укреплением рубля. Средняя цена нового легкового автомобиля на рынке, по оценке Иванова, сейчас находится примерно на уровне 3,4 млн руб., увеличившись на 5−7% с декабря. Но, добавляет он, значение сильно отличается от сегмента к сегменту.