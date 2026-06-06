«Орешник» выбрал главную цель: Киев взвыл, в бункерах паника

Пуски новейшей российской ракетной системы «Орешник» по объектам на Украине, официально названные небоевыми, на деле оказались переломным тестом. Инертные блоки — те самые «болванки», о которых упоминал президент России Владимир Путин, — не просто подтвердили высокую точность оружия, а открыли путь к применению комплекса в условиях плотной городской застройки обычными боевыми частями. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему увиденное меняет представление о возможностях системы.
«Болванки» крушили заводы.
Как напомнил Кнутов, ранее пуски «Орешника» были выполнены исключительно в испытательном режиме — летели болванки вместо боевых частей. Главной задачей стала проверка работы системы наведения в условиях, максимально приближенных к реальным. При этом имитаторы изготавливались из материалов, способных выдержать колоссальный нагрев в плотных слоях атмосферы.
«Как правило, применяют вольфрам или другие тугоплавкие материалы — при проходе через атмосферу блок разогревается и покрывается плазмой, не каждый металл это выдержит», — подчеркнул эксперт.
Отсутствие взрывчатки вовсе не исключило тяжелых повреждений. Целями были выбраны три объекта, в том числе Днепропетровский завод и Львовский авиационный завод. По словам Кнутова, разрушения там оказались очень сильными.
«Я видел фотографии, читал выступления директора Львовского завода — судя по всему, болванки там были изготовлены из более жёстких материалов», — уточнил эксперт. Таким образом, сам вес и материал инертных головных частей стали фактором поражения: кинетическая энергия блока, вошедшего в землю или цех на гиперзвуковой скорости, сработала как таран.
«Орешник» может ударить точно в цель в условиях города.
Данные объективного контроля, полученные в том числе с беспилотников, позволили детально отследить точки прихода разделяющихся головных частей. Была подтверждена высочайшая точность ракетной системы.
«Раньше предполагалось, что комплекс работает в основном по площадям, и его использование в городской черте практически реально только в случае начала третьей мировой войны. Теперь же понятно: “Орешник” можно задействовать и в обычных конфликтах, причём необязательно в ядерном исполнении, а с обычными боевыми блоками», — пояснил эксперт.
Нанести точечный удар ракета может по самым разным целям.
«Несколько боевых блоков могут отработать точечно, ударить глубоко и разрушить именно тот объект, который назначен целью в городской черте», — заметил Кнутов.
Речь идет о заглубленных командных пунктах и штабах, ключевых объектах критической инфраструктуры, а также о промышленных предприятиях, подобных тем, что уже пострадали от болванок. Характер поражений, зафиксированный после пусков, и позволил сделать вывод о возможности неядерного использования комплекса в густонаселенных районах.
Небоевые пуски «Орешника», таким образом, стали комплексной проверкой: оценивались и стойкость конструкции блоков при входе в атмосферу, и работа системы наведения в реальных условиях, и характер разрушений в зависимости от массы и материала инертных боеголовок.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что ни одного боевого применения системы на Украине не проводилось, однако не исключил в будущем полноформатного использования, в том числе по объектам в районе городской застройки. Последний удар, по его словам, нанесли по «сараю», чтобы посмотреть, «как легли блоки» — и, как теперь выясняется, полученные данные делают «Орешник» оружием гораздо более гибким, чем предполагалось изначально.