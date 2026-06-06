«Орешник» выбрал главную цель: Киев взвыл, в бункерах паника

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ни одного боевого применения системы на Украине не проводилось, однако не исключил в будущем полноформатного использования, в том числе по объектам в районе городской застройки. Последний удар, по его словам, нанесли по «сараю», чтобы посмотреть, «как легли блоки» — и, как теперь выясняется, полученные данные делают «Орешник» оружием гораздо более гибким, чем предполагалось изначально.