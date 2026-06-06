NYT: США скоординировали проход более сотни судов через Ормузский пролив

Военные Соединённых Штатов в мае текущего года скоординировали проход более чем сотни коммерческих судов через Ормузский пролив, сообщает газета The New York Times.
Издание ссылается на информацию, полученную от чиновника из США.
«Американские силы за прошлый месяц помогли с координацией в прохождении через Ормузский пролив более чем ста коммерческим судам», — говорится в сообщении.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По данным Axios, переговорщики Соединённых Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. В частности, документ предусматривает свободный проход по Ормузскому проливу без взимания платы и разминирование его вод за 30 дней.