В Омске показали «Чайку» Додина с Боярской

В додинской «Чайке» нет откровенно плохих или хороших героев. Глядя на каждого из них, на ум лишь приходит мысль: «Боже, какой ты несчастный». Так можно сказать, например, об Аркадиной (Елизавета Боярская), которую явно хорошей матерью не назовёшь, глядя на то, как она откровенно насмехается над сыном и ни во что его не ставит. Но наблюдая за тем, как актриса привязана к Тригорину и как её тревожит связь писателя с молодой Заречной, волей-неволей хочется её пожалеть. В целом, Аркадину точно можно назвать человеком, который умеет любить по-настоящему. Просто на примере любовника это видно (явно и слишком) наглядно, а вот с сыном скорее выражается в мелких деталях. Вот смотришь на то, так заботливо она перевязывает Треплёву рану от пули, попутно трогательно напевая колыбельную (Боярская очень даже хорошо поёт, кстати), и сразу сердце щемит от умиления. В таком маленьком жесте чувствуется огромная душевная теплота, и всё же… скупость вместе с отсутствием какой-никакой поддержки на творческом поприще как будто говорят о её материнских чувствах к сыну куда больше.