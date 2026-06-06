Россия готовит визовый прорыв: еще четыре страны могут стать безвизовыми

Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, обсуждение касается полной отмены визовых требований для граждан этих государств. Одновременно прорабатываются механизмы упрощенного въезда для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама.
Чернышенко уточнил, что рассматриваемая схема для туристов из Индии и Вьетнама может быть построена по аналогии с действующими межправительственными соглашениями, которые уже работают между Россией, Китаем и Ираном.
Вице-премьер напомнил, что в течение прошлого года Россия расширила список государств, с которыми были упрощены условия поездок. В него вошли Китай, Оман, Саудовская Аравия, Иордания и Мьянма.
По словам Чернышенко, развитие международного туристического обмена остается одним из приоритетных направлений сотрудничества с зарубежными партнерами. Переговоры по визовой либерализации продолжаются и находятся на межгосударственном уровне.
Расширение перечня стран с упрощенным режимом въезда, как ожидается, может способствовать росту туристических потоков, деловых контактов и гуманитарного сотрудничества между Россией и государствами Азии и Ближнего Востока. Окончательные решения будут приниматься по итогам переговоров и после согласования всех необходимых межправительственных процедур.
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