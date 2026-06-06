Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия готовит визовый прорыв: еще четыре страны могут стать безвизовыми

Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.

Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, обсуждение касается полной отмены визовых требований для граждан этих государств. Одновременно прорабатываются механизмы упрощенного въезда для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама.

Чернышенко уточнил, что рассматриваемая схема для туристов из Индии и Вьетнама может быть построена по аналогии с действующими межправительственными соглашениями, которые уже работают между Россией, Китаем и Ираном.

Вице-премьер напомнил, что в течение прошлого года Россия расширила список государств, с которыми были упрощены условия поездок. В него вошли Китай, Оман, Саудовская Аравия, Иордания и Мьянма.

По словам Чернышенко, развитие международного туристического обмена остается одним из приоритетных направлений сотрудничества с зарубежными партнерами. Переговоры по визовой либерализации продолжаются и находятся на межгосударственном уровне.

Расширение перечня стран с упрощенным режимом въезда, как ожидается, может способствовать росту туристических потоков, деловых контактов и гуманитарного сотрудничества между Россией и государствами Азии и Ближнего Востока. Окончательные решения будут приниматься по итогам переговоров и после согласования всех необходимых межправительственных процедур.

Читайте также: Ушаков увидел продолжение курса Байдена в политике США по Украине.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше