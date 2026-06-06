Долина сообщила, что планирует открыть джаз-клуб осенью

Ранее Лариса Долина заявила о желании увидеть свою биографию на экране. По словам артистки, речь может идти о фильме или сериале, а переговоры по этому поводу уже начались. Долина известна не только музыкальной карьерой, но и работой в театре. В разные годы она участвовала в постановках и мюзиклах, включая рок-оперу «Джордано» и спектакль «Любовь и шпионаж». В последние годы певица сотрудничает с Театром на Таганке, где задействована в нескольких сценических проектах.