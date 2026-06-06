19-летняя пьяная гонщица на Toyota устроила погоню со стрельбой в Тулуне

В Госавтоинспекции рассказали, что ночью инспекторы ДПС заметили иномарку без регистрационных знаков. Водитель авто, как только увидела полицейских, так сразу изменила направление движения и увеличила скорость. Правоохранители включили проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, после чего начали преследование. Через громкоговорящую установку сотрудники неоднократно требовали от автомобилистки остановиться, однако нарушительница продолжала движение, создавая угрозу безопасности других участников на дороге.