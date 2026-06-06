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19-летняя пьяная гонщица на Toyota устроила погоню со стрельбой в Тулуне

Суд арестовал девушку без водительских прав на 10 суток.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 6 июня. В Тулуне сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие во время погони за нетрезвой 19-летней девушкой на Toyota Carina. Автомобилистка проигнорировала все требования правоохранителей об остановки движения. Как выяснилось, у нее даже не было водительских прав.

В Госавтоинспекции рассказали, что ночью инспекторы ДПС заметили иномарку без регистрационных знаков. Водитель авто, как только увидела полицейских, так сразу изменила направление движения и увеличила скорость. Правоохранители включили проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, после чего начали преследование. Через громкоговорящую установку сотрудники неоднократно требовали от автомобилистки остановиться, однако нарушительница продолжала движение, создавая угрозу безопасности других участников на дороге.

После неоднократных предупреждений о возможном применении огнестрельного оружия автомобилистка не отреагировала на требования. В связи с чем инспекторы применили табельного оружия для принудительной остановки машины. В результате выстрелов было повреждено заднее колесо автомобиля, после чего иномарка остановилась. При применении оружия никто не пострадал.

За рулем оказалась 19-летняя жительница Куйтуна, у которой имелись признаки опьянения. В салоне она перевозила четверых знакомых. По результатам медосвидетельствования, количество этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысило норму в три раза. Кроме того, у девушки никогда не было водительского удостоверения.

В отношении нарушительницы полицейские составили несколько административных материалов, в том числе за нетрезвую езду без прав. Тулунский мировой суд арестовал нарушительницу на 10 суток, все это время девушка будет находиться в изоляторе временного содержания. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее агентство рассказывало, что в посёлке Усть-Ордынский экипаж дорожно-патрульной службы заметил во время патрулирования автомобиль «Жигули», водитель которого совершал опасные манёвры на высокой скорости. Лихач создавал аварийные ситуации на дорогах.