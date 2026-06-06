19-летняя пьяная гонщица на Toyota устроила погоню со стрельбой в Тулуне

IrkutskMedia, 6 июня. В Тулуне сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие во время погони за нетрезвой 19-летней девушкой на Toyota Carina. Автомобилистка проигнорировала все требования правоохранителей об остановки движения. Как выяснилось, у нее даже не было водительских прав.
В Госавтоинспекции рассказали, что ночью инспекторы ДПС заметили иномарку без регистрационных знаков. Водитель авто, как только увидела полицейских, так сразу изменила направление движения и увеличила скорость. Правоохранители включили проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, после чего начали преследование. Через громкоговорящую установку сотрудники неоднократно требовали от автомобилистки остановиться, однако нарушительница продолжала движение, создавая угрозу безопасности других участников на дороге.
После неоднократных предупреждений о возможном применении огнестрельного оружия автомобилистка не отреагировала на требования. В связи с чем инспекторы применили табельного оружия для принудительной остановки машины. В результате выстрелов было повреждено заднее колесо автомобиля, после чего иномарка остановилась. При применении оружия никто не пострадал.
За рулем оказалась 19-летняя жительница Куйтуна, у которой имелись признаки опьянения. В салоне она перевозила четверых знакомых. По результатам медосвидетельствования, количество этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысило норму в три раза. Кроме того, у девушки никогда не было водительского удостоверения.
В отношении нарушительницы полицейские составили несколько административных материалов, в том числе за нетрезвую езду без прав. Тулунский мировой суд арестовал нарушительницу на 10 суток, все это время девушка будет находиться в изоляторе временного содержания. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
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