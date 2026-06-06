Боец СВО получил новый паспорт в Новосибирске через несколько часов после обращения

Когда боец приехал в краткосрочный отпуск в родной Новосибирск, его первой остановкой стал отдел полиции. Вместе с супругой, которая старается проводить с мужем каждую минуту перед его скорым возвращением на фронт, он обратился за помощью к стражам порядка.