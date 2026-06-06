В Хабаровском крае зафиксировали 364 нарушения ПДД

5 июня 2026 года в Хабаровском крае произошло два ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Одно происшествие классифицировано как столкновение, другое — как наезд на пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали за сутки 364 нарушения ПДД. Выявлено 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе три случая в Хабаровске. Зафиксировано 11 нарушений по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам), из них шесть — в краевой столице.
Кроме того, 20 пешеходов нарушили правила перехода дороги (девять случаев — в Хабаровске), а 15 водителей управляли ТС без права управления либо будучи лишёнными такового (три случая — в Хабаровске).
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