В Хабаровском крае зафиксировали 364 нарушения ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали за сутки 364 нарушения ПДД. Выявлено 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе три случая в Хабаровске. Зафиксировано 11 нарушений по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам), из них шесть — в краевой столице.