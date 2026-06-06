СМИ: В Париже начали расследование из-за расистского письма темнокожим депутатам

В письме были комиксы, пародирующие «Тинтина в Конго» карикатуриста Эрже, с подписями «депутаты сбежали из зоопарка» и «Непокоренная Франция? Это нам нужно, хозяин». Жалоба поступила в Национальный центр по борьбе с ненавистью в Интернете 14 апреля 2026 года.