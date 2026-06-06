СМИ: В Париже начали расследование из-за расистского письма темнокожим депутатам

Прокуратура Парижа выясняет, кто отправил расистское письмо темнокожим депутатам от партии «Непокоренная Франция». Оскорбительное послание получили Даниэль Обоно, Али Диуара, Карлос Мартенс Билонго и Надеж Абоманголи. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает.
В письме были комиксы, пародирующие «Тинтина в Конго» карикатуриста Эрже, с подписями «депутаты сбежали из зоопарка» и «Непокоренная Франция? Это нам нужно, хозяин». Жалоба поступила в Национальный центр по борьбе с ненавистью в Интернете 14 апреля 2026 года.
Расследование поручено бригаде по борьбе с преступлениями против личности. Адвокат депутатов заявила, что жалоба направлена на то, чтобы прекратить безнаказанность тех, кто разжигает расистскую ненависть к темнокожим, говорится в сообщении.
Британские власти призвали воспитательниц детских садов Уэльса сообщать в полицию о детях, которые ведут себя «как расисты». Чиновники надеются, что они смогут победить «преступность на почве ненависти» в регионе. Лейбористская партия Великобритании опубликовала отчет о «формировании антирасистской культуры» среди детей младшего возраста.