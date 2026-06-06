Власти Красноярского края подписали соглашение с «Долиной Менделеева»

В рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Красноярского края и Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Как сообщили в правительстве региона, документ направлен на совместную работу по формированию Ангаро-Енисейского кластера, специализирующегося на добыче и переработке цветных, редких и редкоземельных металлов. Данное соглашение позволит скоординировать действия по воплощению проекта в жизнь на территории Красноярского края. В рамках Ангаро-Енисейского кластера это откроет новые перспективы для выстраивания технологического сотрудничества. Регион выступает базой для предприятий по добыче и переработке стратегически важных металлов, проведения прикладных изысканий, а также функционирования инженерных и технологических центров. Формирование кластера будет происходить по принципу территориальной распределенности. Его объекты разместятся на территории Красноярского края, Иркутской области, а также республик Хакасия и Тыва. В рамках проекта планируется объединить уникальный научный, производственный и образовательный потенциал этих регионов, выстроив сквозные технологические цепочки — от проведения исследований до серийного выпуска инновационной продукции. В результате подобной кооперации Красноярский край, выступая в роли ключевой площадки, получит значительные преимущества. Для Красноярского края Ангаро-Енисейский кластер — это возможность усилить научно-технологическую специализацию региона и ускорить процесс построения экономики высокой добавленной стоимости. Проект связан с глубокой переработкой цветных, редких и редкоземельных металлов, развитием новых материалов, компонентов и продукции для отраслей нового технологического уклада. Для региона это означает устойчивые позиции в экономике будущего, новые промышленные проекты, рабочие места, модернизацию и расширение инфраструктурной базы и общий дополнительный стимул для социально-экономического развития, — прокомментировал глава правительства региона Алексей Медведев. Читайте также: Губернатор Михаил Котюков провел заседание комиссии Госсовета по технологическому лидерству С опорой на собственные возможности Объем капитальных вложений в инвестпроекты Красноярского края составил 1,4 трлн рублей.
Власти Красноярского края подписали соглашение с «Долиной Менделеева»
В рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Красноярского края и Фондом развития.
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