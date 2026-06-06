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Хабаровский край первым переведёт контроль нацпроектов в онлайн режим

Регион подключится к системе ГАС «Управление» и перейдёт к онлайн-аналитике исполнения проектов.

В Хабаровском крае начнут внедрение новых цифровых подходов к управлению государственными программами и нацпроектами.

Соответствующее соглашение заключили губернатор Дмитрий Демешин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идёт о подключении региона к государственной системе ГАС «Управление». Она позволяет в режиме реального времени собирать и анализировать данные о расходах, реализации проектов и социально-экономических показателях.

По словам Дмитрия Демешина, переход к цифровой системе управления позволит принимать решения быстрее и точнее.

«Сегодня государственное управление требует качественно новых скоростей работы с данными. Нам нужны не просто отчёты, а глубокая сквозная аналитика в режиме реального времени», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что для края важно видеть полную картину исполнения нацпроектов и развития региона на основе единого источника данных.

«Мы хотим, чтобы наша работа по достижению национальных целей, реализации нацпроектов и оценке социально-экономического развития региона опиралась на единый, верифицированный источник федеральной аналитики», — сказал Демешин.

Согласно соглашению, данные региональных ведомств будут автоматически интегрироваться в федеральную систему. Это должно сократить объём ручной отчётности и ускорить обмен информацией между уровнями власти.

Также Хабаровский край станет одним из пилотных регионов, где специалисты казначейства помогут внедрить систему на практике. Региональные сотрудники смогут не только работать с платформой, но и предлагать доработки на основе реального опыта.

В правительстве края отмечают, что переход к ГАС «Управление» фактически переводит контроль за нацпроектами в формат постоянного цифрового мониторинга.