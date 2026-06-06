Дрозденко: ПВО сбила 25 беспилотников над Ленинградской областью

Российские военные ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью, проинформировал Александр Дрозденко.
Губернатор уточнил, что отражение атаки украинских войск продолжается.
«Над Ленинградской областью сбиты 25 БПЛА», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.