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Дрозденко: ПВО сбила 25 беспилотников над Ленинградской областью

Российские военные ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью, проинформировал Александр Дрозденко.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью, проинформировал Александр Дрозденко.

Губернатор уточнил, что отражение атаки украинских войск продолжается.

«Над Ленинградской областью сбиты 25 БПЛА», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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