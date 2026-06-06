В Москве прогнозируют небольшую облачность и до 26 градусов тепла

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 8 градусов.
Ветер восточный, 4−9 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.