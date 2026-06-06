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В Москве прогнозируют небольшую облачность и до 26 градусов тепла

В Подмосковье температура будет колебаться от плюс 21 до 26 градусов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер восточный, 4−9 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.