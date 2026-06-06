Интересные факты о Симферополе

В первую субботу июня — а она в этом году выпала на 6 число — Симферополь отмечает свой 242-й день рождения. История города хранит множество тайн: от старинных улочек до секретных бункеров. Неинтересным он может показаться только тому, кто очень быстро пробегает по улицам. А стоит остановиться и оглянуться — и вы сделаете массу удивительных открытий. В канун дня рождения Симферополя «АиФ-Крым» собрал самые интересные факты о городе, чтобы вы знали, что посмотреть и как провести выходные в Крыму с пользой.
От мечети Кебир-Джами до губернских улиц: как застраивался город
- Старейшим зданием города считается мечеть Кебир-Джами. По новейшим исследованиям реставраторов, построена она в 1502 году (называется также и 1496 год).
- Первыми русскими поселенцами в Крыму, чье прибытие подтверждено официальными документами, были 69 отставных солдат 2-го и 3-го Гренадерских полков. Они прибыли на полуостров 28 октября (8 ноября) 1784 г., получив на обзаведение хозяйством по 1 ₽ 35,5 коп., а также жалование за текущий год. В числе первых были отставные солдаты Артемьев, Борзов, Волков, Еремеев, Ерохин, Иванов, Кузьмин, Максимов, Михонин, Негодяев, Торопов, Щеглов.
- По какому принципу называли улицы города в 19 веке? По главным зданиям, которые на них находились, или по другим общественно важным местам: Губернаторская, Новособорная, Полицейская, Гостиная, Госпитальная, Малобазарная, Банная, Мясная, Торговая, Кладбищенская, переулок Каретный, переулок Жандармский. По национальному составу жителей: Татарская, Жидовская, Греческая, Цыганская, Армянская. По характеристикам самих улиц: Мокрая, переулок Узкий, переулок Грязной. По фамилии домовладельца: Тарановская (там стоял дом симферопольского богача Таранова-Белозерова), переулок Фабра (Андрей Фабр пожертвовал свои деньги на создание в городе детского приюта, и тот как раз находился в этом переулке).
- Во время Крымской войны Симферополь превратился в огромный тыловой госпиталь. На его окраине действовал целый больничный городок. Сюда обозами доставлялись с мест сражений сотни раненых. Здесь работали известный хирург Николай Пирогов и врач Сергей Боткин, им помогали первые сестры милосердия. Около 36 тысяч нижних чинов армии, умерших в госпиталях и лазаретах Симферополя, были похоронены на Братском кладбище в верховьях Петровской (Собачей) балки.
- Дом-музей знаменитого поэта и писателя Ильи Сельвинского украшен лепными женскими головками. Отец писателя велел их сделать в честь своих шести дочерей, сестер Ильи Сельвинского.
Театр в конюшне и грот с рисунками мамонтов: неочевидные страницы истории
- Первый поезд прибыл в Симферополь 2 июня 1874 г.
- Одессит Вальдемар-Георг Трепке, получил в 1904 году патент на автоперевозки из Севастополя в Ялту и Симферополь, а также из Симферополя в Алушту. Через два года крымский предприниматель Сеферов сделал автоперевозки пассажиров регулярными: автомобиль курсировал из Симферополя в Евпаторию в обозначенные часы и дни, проезд стоил 6 ₽ с человека. В 1909 году в Крыму появился первый автобус (точнее, автомобиль большой вместимости), вмещавший 12 пассажиров. Он ходил по маршруту Симферополь — Карасубазар.
- Первый в Крыму трамвай появился в Севастополе, а в Симферополе трамвай был пущен в 1914 г.
- Немногие симферопольские здания никогда за время своего существования не меняли своего назначения. В центре города это фотоателье на улице Пушкина (оно работало еще до революции) и кинотеатр им. Шевченко. Правда, кинотеатру, построенному в 1904 году, пришлось поменять немало названий: сначала он был «Баяном», потом — «Звездой революции», «Большевиком», «Палласом».
- Грот Чокурча находится в современном микрорайоне Луговое, был назван так по имени ближайшей деревни. Является стоянкой людей периода палеолита (ок. 45−47 тысяч лет назад) и признан древнейшим жилищем человека на территории, как Крыма, так и всей Европы. Здесь были найдены скелеты неандертальцев, а также орудия труда из кремния, кости мамонтов и редких вымерших животных того времени (гигантского оленя, медведя пещерного, диких лошадей, носорога, гиены). В гроте были обнаружены уникальные наскальные рисунки — изображение солнца с рассеивающимися по всем направлениям лучами и расположенные по сторонам от него рисунки мамонта и рыбы. Разведочные работы здесь в 1927 году провели геолог Двойченко и археолог Зябнин.
- Еще с 20-х годов XIX века при Дворянском собрании существовал небольшой театр. Основателем театра был московский купец Волков — театрал, которому порекомендовали переезд в Крым врачи. При Доме дворянского собрания он арендовал сарай, в котором оставляли своих лошадей приезжие. В этом сарае были устроены сцена, партер, ложи. В дальнейшем театр неоднократно перестраивался, а в 1873 был разобран. На его месте было возведено новое здание театра. Современное же здание было построено в 1911 году.
Шекспир на вокзале и улица с семью именами: киношные и исторические тайны
- Первый в Симферополе киносеанс состоялся в середине мая 1899 г. (т. е. спустя всего три года после знаменитого сеанса братьев Люмьер на бульваре Капуцинов). В Дворянском театре была продемонстрирована кинолента, на которой, как сообщала газета «Крым», были запечатлены «изображения Высочайших особ». В 1904 году Леонид Сухомлинов открыл в Симферополе иллюзион, превратившийся затем в синематограф и кинотеатр. Теперь это кинотеатр имени Шевченко.
- Первая общественная библиотека появилась еще в 30-х годах XIX века на пожертвования горожан. Позже появились частные платные библиотеки при книжных магазинах. Их выкупил купец Туманов и завещал городу. Городская дума решила отвести под нее специальное здание, основать штат библиотекарей и открыть читальню. Открылась она в 1890 году и насчитывала около 18 тыс. книг.
- Улица Симферополя, которая чаще всех остальных меняла название — Карла Маркса. Изначально она именовалась «дорогой на Перекоп», затем — Московской. В 1839 году ее переименовали в Полицейскую, а в 1890-м — в Екатериненскую, в честь императрицы Екатерины II. После революции улице дали имя вождя революции Льва Троцкого, но через четыре года сменили на Карла Маркса. В начале 1942 года немецкие оккупационные власти распорядились именовать улицу Гаупштрассе (Главная), а после освобождения города, в 1944 она снова стала носить имя Карла Маркса.
- Первый микрорайон массовой застройки, «Рабочий поселок», начали возводить в конце 20-х годов прошлого века за парком Шевченко. В одном из построенных тогда домов (Войкова, 2) всю жизнь прожил знаменитый композитор Алемдар Караманов.
- Самая большая в Крыму подпольная группа действовала в Симферополе в 1942—1943 гг. Ее создал Абдулла Дагджи, до войны руководивший Ялтинским районом. Входило в группу около 70 человек.
- Один из самых богатых крымских кладов был найден в крымской столице при строительных работах в 60-х годах ХХ века и назван «Симферопольским». Он состоял из золотых и серебряных украшений с вставками из камней и жемчуга, золотых монет и золотых подвесок, и многих других предметов. Всего в кладе насчитывается 328 вещей. Вес серебряных и золотых предметов равняется 2 кг 584 г.
- Симферополь много раз «засветился» в кино. В 1955 году кинематографисты на съемках фильма «Двенадцатая ночь» (по комедии Шекспира) железнодорожный вокзал превратили в часть дворца одного из героев, герцога Орсино.
- Первый в стране памятник Юрию Гагарину появился в Симферополе 16 апреля 1961 года. Скульпторы Ольга Минькова и Константин Кошкин создали его по фотографии в газете «Известия».
- На Симферопольском водохранилище есть уникальный природный памятник: известняковая скалистая глыба, представляющая собой образец древнейшей осадочной породы. Такие известняки крайне редки в Крыму. Симферопольцы называли скалу Софу-Кая, или островок Джиен-Софу.
- В Симферополе в 1946—1961 гг. жил и работал архиепископ Лука Крымский (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) — ученый, врач, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Канонизирован Русской православной церковью в 2000 году.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше