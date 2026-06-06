Интересные факты о Симферополе

В первую субботу июня — а она в этом году выпала на 6 число — Симферополь отмечает свой 242-й день рождения. История города хранит множество тайн: от старинных улочек до секретных бункеров. Неинтересным он может показаться только тому, кто очень быстро пробегает по улицам. А стоит остановиться и оглянуться — и вы сделаете массу удивительных открытий. В канун дня рождения Симферополя «АиФ-Крым» собрал самые интересные факты о городе, чтобы вы знали, что посмотреть и как провести выходные в Крыму с пользой.