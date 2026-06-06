Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков посоветовал мыть фрукты и овощи теплой водой

Диетолог Поляков рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru, какой водой лучше всего мыть овощи и фрукты.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, какой водой — теплой или холодной — лучше мыть овощи и фрукты.

«Вода в данном случае может быть теплой, может быть холодной — здесь нет какой-то судьбоносной разницы. Однако для того, чтобы лучше отмыть поверхность, теплая вода будет предпочтительна», — разъяснил специалист.

Поляков уточнил, что принципиальной роли температура не играет — выбор остается на усмотрение человека.

«Главное, чтобы мытье было проточной водой, механически удаляющей загрязнения. При этом теплая вода эффективнее справляется с восковым налетом и липкими веществами, которые часто наносят на плоды для продления срока хранения», — подытожил врач.

Ранее диетолог Мутанна Абусаада рассказал о простом изменении в рационе, которое, по его словам, может снизить риск преждевременной смерти на 9%.