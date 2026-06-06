Диетолог Поляков посоветовал мыть фрукты и овощи теплой водой

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, какой водой — теплой или холодной — лучше мыть овощи и фрукты.
«Вода в данном случае может быть теплой, может быть холодной — здесь нет какой-то судьбоносной разницы. Однако для того, чтобы лучше отмыть поверхность, теплая вода будет предпочтительна», — разъяснил специалист.
Поляков уточнил, что принципиальной роли температура не играет — выбор остается на усмотрение человека.
«Главное, чтобы мытье было проточной водой, механически удаляющей загрязнения. При этом теплая вода эффективнее справляется с восковым налетом и липкими веществами, которые часто наносят на плоды для продления срока хранения», — подытожил врач.
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