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Полиция поставила точку в деле о смерти Халка Хогана: от чего умер легенда рестлинга

California Post: Смерть Халка Хогана наступила по естественным причинам.

Источник: Комсомольская правда

Смерть американского рестлера, актера и телеведущего Халка Хогана была вызвана естественными причинами. Об этом сообщает California Post со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Хоган скончался в июле прошлого года в возрасте 71 года. В его дом приезжала полиция, но не обнаружила признаков насильственной смерти. При этом Брук Хоган заявляла, что у нее остаются вопросы к обстоятельствам смерти отца.

«Смерть Халка Хогана была результатом естественных причин. Длившееся почти 11 месяцев расследование смерти легенды WWE не выявило никаких доказательств уголовного преступления», — говорится в материале.

По словам близких Хогана, в последние дни жизни он чувствовал себя плохо после перенесенных операций. В момент ухудшения рядом с ним находились супруга и медицинские работники, которые вызвали скорую помощь после того, как он перестал дышать.

Ранее KP.RU сообщал о смерти актера Джеймса Хенди. Его нашли с ножевыми ранениями и без сознания в лос-анджелесском районе Тарзана после того, как в полицию позвонил человек и признался в убийстве. Он умер в больнице.