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В Красноярске наращивают темпы ямочного ремонта дорог

Красноярские дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы.

Источник: Комсомольская правда

Красноярские дорожные службы с наступлением теплой погоды перешли на круглосуточный режим работы — так ямочный ремонт идет вдвое быстрее. В «САТП» рассказали, что за прошедшую неделю струйно-инъекционным методом восстановили 218 квадратных метров асфальта на улицах Высотная, Годенко, Промысловая, Горького и Молокова.

К дневным сменам добавились ночные. Благодаря этому, рабочие могут устранять повреждения покрытия с меньшими неудобствами для автомобилистов.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае может появиться новая туристско-рекреационная зона «Центр Енисея».