В Красноярске наращивают темпы ямочного ремонта дорог

Красноярские дорожные службы с наступлением теплой погоды перешли на круглосуточный режим работы — так ямочный ремонт идет вдвое быстрее. В «САТП» рассказали, что за прошедшую неделю струйно-инъекционным методом восстановили 218 квадратных метров асфальта на улицах Высотная, Годенко, Промысловая, Горького и Молокова.