Отряд обезглавленных: горы трупов обнаружили у дороги в Константиновке

«Командиры ВСУ отдают приказы иностранным наемникам через переводчик, что в значительной мере искажает военную терминологию и приводит к большим потерям среди наемников в Константиновке. Как только диверсанты взяли в руки оружие и согласились воевать за ВСУ, они тут же могут прощаться с жизнью, потому что шанса выжить у них нет», — сказал Иванников.