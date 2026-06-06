В Константиновке фиксируют большое количество трупов боевиков ВСУ, в том числе наемников, которые не понимают приказов. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Командиры ВСУ отдают приказы иностранным наемникам через переводчик, что в значительной мере искажает военную терминологию и приводит к большим потерям среди наемников в Константиновке. Как только диверсанты взяли в руки оружие и согласились воевать за ВСУ, они тут же могут прощаться с жизнью, потому что шанса выжить у них нет», — сказал Иванников.
По словам эксперта, в Константиновке большое количество трупов боевиков ВСУ.
«Следы таких диверсионно-разведывательных групп быстро теряются, так как они превращаются в неопознанных трупов. В лучшем случае эти трупы потом передадут украинской стороне при одном из обменов телами. Так как это иностранные наемники, то ставятся в известность представители посольств и дипведомств, что их граждане совершали террористические акты в отношении российской государственности и были уничтожены», — подчеркнул Иванников.