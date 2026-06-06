Военные медики извлекли из глаза бойца аккумулятор взорвавшегося дрона-камикадзе

Ранее вернувшийся из украинского плена боец ВС РФ рассказал, что находится на седьмом небе от счастья. Он счастлив вернуться на родную землю, где всё для него священно. Его освободили в рамках обмена 185 военнослужащих. Он выразил благодарность правительству России, Министерству обороны и всем, кто участвовал в переговорах по обмену.