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Додик рассказал о достигнутых в мае договоренностях с Путиным

Додик сообщил, что во время визита в Москву 9 Мая договорился с Путиным о «некоторых вещах».

Источник: Комсомольская правда

Возглавляющий партию «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик сообщил о соглашениях, которые были достигнуты с президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Слова Додика передает РИА Новости.

«С президентом Путиным я встречался несколько недель назад в Москве во время празднования 9 мая — Дня Победы. Там были достигнуты договоренности о некоторых вещах», — рассказал Додик в кулуарах ПМЭФ-2026.

После визита в российскую столицу Додик сообщил, что он получает угрозы, в частности из Брюсселя, связанные с плотными связями Республики Сербской с Россией. Тогда же Додик заверил, что подобные угрозы для него не имеют значения. Он подчеркнул, что является свободным в своем выборе.

Ранее Додик отметил, что российский народ вместе его президентом стали для Запада «крепким орешком», который ему не удалось расколоть.