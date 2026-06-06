Додик рассказал о достигнутых в мае договоренностях с Путиным

После визита в российскую столицу Додик сообщил, что он получает угрозы, в частности из Брюсселя, связанные с плотными связями Республики Сербской с Россией. Тогда же Додик заверил, что подобные угрозы для него не имеют значения. Он подчеркнул, что является свободным в своем выборе.