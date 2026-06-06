В Волгоградской области отменили 4-часовую угрозу атак БПЛА

Угроза атак БПЛА снята в Волгоградской области утром 6 июня. Первые сообщения жители региона получили смс-сообщения с просьбами не приближаться к окнам в 1−15 ч.
Беспилотная опасность действовала более 4 часов. За этот период Росавиация не вводила ограничений на полеты гражданских самолетов над Волгоградом.
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