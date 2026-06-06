Нечаев предложил проводить психологические консультации перед ЕГЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Выпускники должны иметь возможность получить помощь психолога перед сдачей ЕГЭ. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
«Я считаю, что нужна помощь психолога. Хорошо бы нам перед экзаменом дать возможность — в школе, если есть психолог, или в клинике где-то, или, может быть, у частного какого-то психолога», — сказал Нечаев.
Он отметил, что нынешнее поколение «более открыто обсуждает свои вопросы с психологом». Поэтому необходима возможность получения психологической консультации перед экзаменом.
«Тебя профессиональный психолог успокоит, настроит, что надо сдавать», — добавил депутат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.