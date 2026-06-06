Медицина пошла в расход

В медицинском клинико-диагностическом центре МЦ «Юнона» отмечают трансформацию спроса. «В 2025 году по сравнению с 2024-м рынок еще двигался по инерции — рос поток первичных обращений и диагностики. В 2026 году поведение пациента изменилось: обращаются реже, дольше принимают решение, но если приходят — то уже с готовностью решать проблему до конца, включая лечение и хирургию. Причины понятны — макроэкономика и изменение потребительского поведения. Пациент стал рациональнее: меньше импульсных обращений, больше осознанных решений. Он отказывается от лишнего, но готов платить за результат, скорость и комфорт. Поэтому спрос уходит от разовых услуг к комплексным решениям и долгосрочной работе с врачом», — говорит Виктория Морозова.