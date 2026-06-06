Омских школьников в лагерях учат финбезопасности и борьбе с дропперами

Ребятам подробно объясняют, что такое дропперство, как не стать соучастником аферистов, что такое «информационный след», разбирают ситуации из жизни. Занятия уже организовали в лагерях «Буревестник», «Дружные ребята» и «Иртышские зори». Встречи проходят с учетом возрастных особенностей в рамках девятого этапа эстафеты «Мои финансы».