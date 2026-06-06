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Омских школьников в лагерях учат финбезопасности и борьбе с дропперами

Дети в игровой форме осваивают защиту от мошенников и управление личными деньгами.

Источник: Комсомольская правда

Региональный центр финансовой грамотности Омской области запустил летнюю образовательную программу в детских лагерях. Об этом сообщили в РЦФГ 5 июня. Юные жители в игровой форме узнают, как достигать денежных целей, безопасно обращаться со средствами в цифровой среде и противостоять мошенникам.

Ребятам подробно объясняют, что такое дропперство, как не стать соучастником аферистов, что такое «информационный след», разбирают ситуации из жизни. Занятия уже организовали в лагерях «Буревестник», «Дружные ребята» и «Иртышские зори». Встречи проходят с учетом возрастных особенностей в рамках девятого этапа эстафеты «Мои финансы».

В 2025 году участниками проекта стали более 1,5 тысяч детей.

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