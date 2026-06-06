Тайга под контролем: поиски семьи Усольцевых усилили федералами

В Красноярском крае продолжается масштабная операция по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в таежной местности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, к работам привлечены федеральные спасатели, а территория проведения поисков взята под контроль.
Следователи и криминалисты определили участки, на которых будут сосредоточены основные поисковые мероприятия. Для участия в операции на место направлены десять специалистов федеральных спасательных служб.
В районе поисков введены ограничения доступа. В ведомстве пояснили, что оцепление необходимо для обеспечения безопасности участников операции и эффективной координации всех задействованных сил.
В ходе работ планируется использовать беспилотные летательные аппараты, специализированную криминалистическую технику и транспорт высокой проходимости. Особое внимание уделяется маршрутам, по которым, предположительно, могла передвигаться пропавшая семья.
По данным следствия, на одной из троп, рассматриваемых в качестве возможного пути следования Усольцевых, снежный покров уже отсутствует, а местность покрылась травой. При этом информация о проверке маршрута методом замера шагов подтверждения не получила.
Представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду также опровергла сведения о якобы зафиксированном сигнале мобильного телефона Сергея Усольцева в 30 километрах от предполагаемого места исчезновения семьи.
Поисковая операция продлится как минимум до 9 июня включительно. Ранее бывший следователь и адвокат по уголовным делам Максим Девятьяров высказал мнение, что версия о добровольном исчезновении семьи выглядит маловероятной. В настоящее время специалисты продолжают проверять различные обстоятельства произошедшего и отрабатывать имеющиеся версии.
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