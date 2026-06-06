Тайга под контролем: поиски семьи Усольцевых усилили федералами

В Красноярском крае продолжается масштабная операция по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в таежной местности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, к работам привлечены федеральные спасатели, а территория проведения поисков взята под контроль.