«Никто возвращаться не будет»: на Украине раскритиковали призыв Зеленского к ЕС

«Понятно, какая цель — увеличить возможность мобилизации в армию. Этот призыв приведет к тому, что кто-то вообще уедет, переедет из одной страны в другую. Никто возвращаться не будет, это совершенно очевидно», — сказал он в интервью ТАСС.