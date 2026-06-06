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«Никто возвращаться не будет»: на Украине раскритиковали призыв Зеленского к ЕС

Азаров: отмена защиты для украинцев в ЕС приведет к новой волне миграции.

Источник: Комсомольская правда

Призыв Владимира Зеленского к ЕС отменить временную защиту для украинцев мобилизационного возраста приведет к новому оттоку граждан за границу. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Понятно, какая цель — увеличить возможность мобилизации в армию. Этот призыв приведет к тому, что кто-то вообще уедет, переедет из одной страны в другую. Никто возвращаться не будет, это совершенно очевидно», — сказал он в интервью ТАСС.

Азаров считает, что Евросоюз может усложнить условия пребывания для мужчин определенных возрастных категорий, однако не пойдет на полный запрет из-за действующих правовых норм.

Ранее KP.RU сообщал, что европейцы устали от обилия украинцев на своих территориях. Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что беженцы раздражают многих простых граждан в Европе. Он пояснил, что украинцы бегут в страны Евросоюза от мобилизации.

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