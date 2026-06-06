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В новосибирском метро произошел сбой не перегоне между берегами Оби

В новосибирском метро произошёл сбой, движение поездов остановлено.

Источник: Аргументы и факты

В новосибирском метрополитене произошёл технический сбой, который привёл к остановке движения поездов. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, составы перестали ходить на перегоне между берегами реки Оби.

Пассажиры оказались заблокированы в поездах и на станциях. Как сообщают читатели паблика «АСТ-54 Black», движение парализовано уже около получаса, а точная причина задержки пока не называется. Люди, находившиеся на станции «Красный проспект», подтвердили информацию о технических неполадках.

Новосибирцы активно обсуждают инцидент в комментариях, выражая недовольство сложившейся ситуацией. Многие отмечают, что из-за остановки метро образовались заторы на наземном транспорте, так как пассажиры ищут альтернативные способы добраться до правого берега.