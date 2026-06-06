В новосибирском метро произошел сбой не перегоне между берегами Оби

Пассажиры оказались заблокированы в поездах и на станциях. Как сообщают читатели паблика «АСТ-54 Black», движение парализовано уже около получаса, а точная причина задержки пока не называется. Люди, находившиеся на станции «Красный проспект», подтвердили информацию о технических неполадках.